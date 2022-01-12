İslam Memiş'ten bomba altın ve dolar tahmini! Canlı yayında Hadi Özışık'a anlattı

Doların çökeceğini saatler öncesinden bilen İslam Memiş, canlı yayında İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı... Gram altın ne zaman 1450 lirayı görecek?.. Dolar tekrar 18 liranın üzerine ne zaman çıkacak?.. Doların çökeceğini "içerden bilgi alarak" mı bildi?.. İşte İslam Memiş'ten çarpıcı altın ve dolar tahminleri...

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'i canlı yayında ağırladı. İslam Memiş, altın ve dolar piyasalarıyla ilgili çarpıcı tahminlerde bulunuyordu. İşte Hadi Özışık'ın İslam Memiş'e sorduğu sorulardan bazıları...

- İslam Memiş 20 Aralık’ta dolar çökmeden saatler önce doların çökeceğini nasıl bildi?.. Ekonomi yönetiminden tüyo mu aldı?..

- 20 Aralık gecesi ne oldu? Merkez Bankası ve kamu bankaları döviz sattı iddiası var? Gerçekten o gece olan ama şu ana kadar dillendirilmeyen şeyler var mı?

- İslam Memiş gram altın ve doların bir kez daha dip yapacağını neye dayanarak söylüyor?. Ya yapmazsa, ona güvenip yatırım yapmak için bekleyenlere ne diyecek?..

- Gram altın 2022’de 1450 lira olacak tahmininiz var? 1450 liraya hangi ayda göreceğiz?..

- “Yüksekten maliyet yayanlar acele etmesin, çok beklemeyecekler” demiştiniz?.. Doların tekrar 18 lira ve üzerini göreceği tarihle ilgili öngörünüz ne?..

- Döviz Kuruna endeksli mevduat için hükümet kanadı “Vatandaş akın akın geliyor”, muhalefet ise “Vatanda dolar almaya devam ediyor” diyor… Sizce yeni ürün tuttu mu, vatandaş ilgi göstermiyorsa nedenleri neler?..

- Gümüşe yatırımı teşvik edenlerin başında gelen İslam Memiş, gümüşün bu kadar pirim yapacağını yıllar öncesinden nasıl tahmin etti?..

- İslam Memiş piyasaları okurken hangi ipuçlarına bakıyor?.. Birkaç maddede de özetleyebilir mi?..