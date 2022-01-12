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HÜRJET için seri üretim kararı verildi

HÜRJET için seri üretim kararı verildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı aldı.

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 Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındı.

Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Toplantıda özellikle, kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde AR-GE ve ÜR-GE’nin önemine dikkat çekildi. Savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulandı.

Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.

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