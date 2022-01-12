Medipol Başakşehir, Adem Ljajic transferinden vazgeçti

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşayan Adem Ljajic transferinden vazgeçti.

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Başakşehir, Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaştı. Trabzonspor 'a giden Visca’nın yerini Serdar ile doldurmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir, Ljajic transferinden vazgeçmiş durumda. Bundaki en önemli etken de Sırp futbolcunun, Beşiktaş ile fesih işlemlerinde ortak bir noktada buluşamaması.