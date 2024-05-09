Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin ipi şampiyonluk ihtimalleri
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Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk ihtimali olsa da, ipler artık Galatasaray'ın elinde. İşte kalan 3 haftada Fenerbahçe'nin şampiyon olması için gerçekleşmesi gereken ihtimaller…
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonucu lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya çıkmıştı.
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Öncelikle Fenerbahçe şampiyonluk şansını matematiksel olarak sürdürebilmek adına derbiye en fazla 6 puan farkla girmek ve derbiyi kazanmak zorunda.
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Ancak matematiksel olarak Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk için şanslı mevcut.
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İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olması için gerçekleşmesi gereken o ihtimaller...
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