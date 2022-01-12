Prof. Dr. Alparslan Ceylan'dan tıp fakültesi müjdesi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temellerini attığı tıp fakültesinin önümüzdeki yıl öğrenci kabulüne başlayacağını söyledi.

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Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, üniversitenin her iki ülkenin en önemli ortak projesi olduğunu söyledi. Rektör Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temellerini attığı tıp fakültesinin önümüzdeki yıl öğrenci kabulüne başlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin en önemli amacının Türk Dünyası'nın entelektüel sermayesi olan "insan" yetiştirmek olduğunu söyledi. Üniversiteyle ilgili soruları cevaplayan Ceylan, Manas Üniversitesi mezunlarının Türk Dünyası ülkelerinin elçileri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üniversitemizin en önemli misyonlarından biri olan Türk halklarının kardeşliğinin, dostluğunun ve birliğinin pekiştirilmesi misyonunu üniversitemiz, aynı çatı altında yetiştirdiği öğrencileri sayesinde gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde gençler birbirlerini yakından tanımakta, her anlamda aynı olduklarının bilinciyle yetişmektedirler.

Bilimin, milli ve manevi değerlerimizin ışığında yetişen gençlerimiz, yakın geleceğe damgasını vuracak olan Türk medeniyetinin mimarları olacaklardır. Halklarımız arasında bir altın köprü olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemiz, son dönemde benimsediği ‘bir üniversiteden ötesi’ sloganı ve anlayışı ile 25 yıllık tarihinde görüldüğünden çok daha fazla insana dokunabilmekte, içinde bulunduğu Kırgızistan’ımıza

Türk Dünyamıza ve insanlığa çok daha büyük faydalar sağlayabilmektedir.

"Kırgızistan'ın en nitelikli üniversitesi"

Kırgızistan başta olmak üzere Üniversitemize büyük bir talep vardır. Devletlerimizin büyük desteğiyle fiziki, teknik ve teknolojik altyapısını çağın gereklerine uygun modern bir şekilde kurmuş olan Üniversitemiz, çağdaş eğitim müfredatıyla ve alanında tanınan öğretim elemanlarıyla yüksek nitelikli bir öğretim vermektedir. Üstelik öğrencilerimiz bu

kadar kaliteli bir kurumda tamamen ücretsiz yükseköğrenim

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Dost ve kardeş Türkiye ile Kırgızistan arasında 1995 yılında İzmir’de imzalanan özel bir anlaşmayla kurulmuş, 1997’de ata yurt Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyete başlamış özel statülü bir devlet üniversitesidir. Üniversitede 11 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 8 araştırma merkezi bulunuyor. Öğrenciler 41 lisans programı, 10 ön lisans programı, 25 yüksek lisans programı ve 14 doktora programı dahilinde yükseköğrenim görmektedir. Üniversitenin şu anda Kırgızistan, Türkiye, Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere 13 ülkeden 6125 öğrencisi bulunmaktadır

görmektedirler. Bu yönüyle üniversitemiz bölgenin saygın yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Üstelik akademik başarılarını da QS gibi uluslararası saygın değerlendirme kuruluşlarının sonuçlarıyla kanıtlamıştır. Bu nedenle Kırgızistan’daki en nitelikli, en çalışkan öğrenciler

bizi tercih etmektedir. Yaptığımız merkezi sistem temelli Manas ÖSYM sınavımıza her sene başvuran 8 bine yakın adayımızın ancak ve ancak 1200 civarındakini kabul edebilmekteyiz. Türkiye’den de ÖSYM sınavıyla öğrenci almaktayız. Bölgeden de adaylarımızı sınavla kabul etmekteyiz.

Hedeflediğimiz öğrenci kitlemiz çalışkan, başarılı, milli ve manevi değerlerini önemseyen, mankurtlaşmamış gençlerdir. Manaslı gençlerimiz de zaten böyledir ve öğrenimleri boyunca bu şekilde eğitim almaktadır.

Bölgenin yetişmiş insan taleplerini karşılayabiliyoruz; çünkü üniversite-sanayi iş birliklerine de önem veriyoruz. İstihdam sağlayanların ihtiyaç duyduğu şekilde yetiştirdiğimiz mezunlarımız dünyanın 5 kıtasında, 45 ülkesinde başarıyla çalışıyor, kendi işlerini kuruyor, Üniversitemizin adını yüceltiyor.

Kırgızistan’a gelen öğrencilerimiz farklı bir ülkeye gelmiyorlar aslında. Onlar atalarının geldikleri, köklerinin bulunduğu can Kırgızistan’ımıza geliyorlar.



Türkiye’den gelecek öğrencilerimizin de bu bilinçle Üniversitemizi tercih etmelerini arzuluyoruz. Çok çalışkan olanlarını, Türk Dünyamızın tüm insanlığa örnek olan değerlerini önemseyenlerini, kardeşleriyle bir olacak, iri olacak, diri olacak olanlarını Üniversitemizde görmek istiyoruz.

Öğrencilere sunulan imkanlar

Biz öğrencilerimize ‘ailenizden biraz uzaklaşıyorsunuz belki ama, büyük Manas Ailesi’nin değerli bir ferdi oluyorsunuz’ diyoruz. Ülkemizden ata yurdumuz Kırgızistan’a gelen öğrencilerimiz farklı bir ülkeye gelmiyorlar aslında. Onlar atalarının geldikleri, köklerinin bulunduğu can Kırgızistan’ımıza geliyorlar.

Kendilerini havaalanından itibaren bizler karşılıyoruz. Kapımızı, gönlümüzü onlara sonuna kadar açıyoruz. Her zaman aile sıcaklığıyla yanlarında oluyoruz. Öğrencilerimizi öğrenci evlerimizde ağırlıyor, en iyi koşullarda barınmalarını, beslenmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimize çeşitli burslar da veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz ülkemizin öğrenci kredilerinden de faydalanabiliyorlar. Ben, ‘benim bulunduğum üniversitede aç, açıkta öğrenci olmayacak’ anlayışında olan bir insanım.

En az dört dil

Öğrencimiz öncelikle çok nitelikli bir yükseköğrenim görmüş oluyor. Dünyadaki çetin rekabete göğüs gerebilecek nitelikleri donanmış olarak mezun oluyor. En az dört dil bilerek, öğrenci kulüplerinde kişisel gelişimini tamamlamış olarak okulunu bitiriyor.

Uluslararası nitelikteki üniversitemizde çok geniş bir sosyal çevre edinmiş oluyor. Bunu hem sosyal yaşantısında hem de iş hayatında kullanabiliyor.

Sürekli yenilenen sürekli gelişen üniversite

Biz Mevlana’nın ‘dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ sözünü düstur edindik. Sürekli yeniliğe, sürekli gelişmeye önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Üniversitede büyük yenilikler yapmamızın motivasyonu da buydu zaten. Türk Dünyamız ve insanlık için değer yaratabilmek üzere her gün koşmayı, gecemizi gündüzümüze katmayı görev biliyoruz biz. Dünyayı takip ediyor, dünyadaki

gelişmeleri iyi biliyor ve Üniversitemizi her anlamda bu yönde sürekli geliştiriyoruz.

Pandemi koşullarında eğitim

Üniversitemiz pandeminin başından bu yana mensuplarımızın virüsten korunmaları için en üst düzeyde tedbirler almıştır. Öncelikle virüsle ilgili olarak verdiğimiz eğitimlerle mensuplarımızı doğru bir şekilde bilgilendirdik. Radyomuzda ve televizyonumuzda ülke

geneline halkı bilgilendirici pek çok program yaptık. Bütün alanlarımızı hijyenik hale getirdik. Üniversitemizde sosyal mesafeye, maske takmaya, kişisel temizliğe büyük önem verilmesini sağladık. Mensuplarımızın büyük bölümünün aşı yaptırmasını sağladık ve bütün bu tedbirlerle Kırgızistan’da ‘güvenli kampüs sertifikası’ alan ilk üniversite olduk.

Hala tedbirlerimiz devam ediyor. Bu arada medya merkezimiz MEDIAMANAS’ta çektiğimiz, bütün ülke televizyonlarında yayınlanan 600’e yakın video ders ile o dönemde Kırgızistanlı ortaöğretim öğrencisi çocuklarımızın eğitimlerinin aksamadan devam etmesine de katkı sunduk.

Rektör Ceylan'dan tıp fakültesi müjdesi

Göreve geldikten sonra yaptığımız ilk işlerden biri de Şehit Eren Bülbül Sağlık Merkezimizi açmak oldu. İletişim Başkanımız, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Fahrettin Altun’un büyük destekleriyle çok modern ve kapsamlı bir sağlık merkezimiz oldu ve Dışişleri Bakanlarımız tarafından hizmete açıldı. Burada çok deneyimli personelimiz

çalışıyor. Açtığımız COVID-19 Test Laboratuvarımız da önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı Tıp Fakültemizi kurmayı, kendilerinin talimatını yerine getirmeyi en büyük görevim olarak addediyorum. Bu konuda büyük gelişme sağladık ve bu sene inşallah Tıp Fakültemize öğrenci kabul etmeye başlayacağız.

"FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatıyoruz"

Üniversitemizin önemli bir misyonu da FETÖ terör örgütüyle mücadele etmek, onlara Kırgızistan’da hareket edecekleri alan bırakmamak, kardeşlerimizi bu hainlerin gerçek yüzü konusunda bilgilendirmek.

Üniversitemizde sürekli FETÖ’nün gerçek yüzünü anlattığımız seminerler düzenliyor, bu kalleş, hain terör örgütüyle mücadele için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Hem sene içinde yapıyoruz bu çalışmaları hem de 15 Temmuz’da yapıyoruz. Radyomuzda ve televizyonumuzda da bu konuda programlar hazırlayıp ülke genelinde yayınlıyoruz.

Büyükelçilimiz ve İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız son seminerlerden sonra bir Kırgız öğrencimizi onların elinden kurtardığımızı öğrenmek bizim için büyük mutluluk oldu.

Biz üniversitemizde bütün çalışanlarımızla birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz."