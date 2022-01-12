Dolardaki düşüş sürecek mi, ABD enflasyonu mu etkiledi?

Dolar bugün 13.8 seviyelerinden 13.2 seviyelerine kadar düştü. ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarından sonra yaşanan gelişmeler vatandaşların dolara ne olacak sorusunu sormasına neden oldu.

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Piyasa kapanışına doğru TL karşısında aşağı yönlü harekete başlayan dolar ve euroda, ilerleyen saatlerde düşüş hız kazandı. Dolar gün içerisinde yaklaşık 60 kuruş düştü. Bugün gün içerisinde ABD enflasyon oranları da açıklanmıştı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamanın ardından dolar 13.2 seviyesine kadar düştü ve halen düşmeye devam ediyor.

Powell, enflasyona dikkat çekerek 'faiz' artırımı sinyali verdi

ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında beklentilere paralel bir şekilde yüzde 7 artış kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

1 dolar kaç tl?

1 Dolar şuanda (12 Ocak Çarşamba saat 20:12) 13,2841 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 13,2841 TL

1 Euro : 15,1419 TL

1 Sterlin : 18,0760TL

Ons altın yükselişe geçti

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.