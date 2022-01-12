TV100'de yayımlanan Var Odası programı Alman basınında!

TV100'de yayımlanan 'Var Odası' programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Alman teknik direktör Joachim Löw arasındaki geçen telefon görüşmesini Almanya'nın en ünlü gazetesi Bild haberleştirdi.

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TV100'de Ertem Şener'in moderatörlüğünde eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Emre Bol, Bışar Özbey ve Oğuz Altay'ın dahil olduğu 'Var Odası' programında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Joachim Löw'ün telefon görüşmesi izleyicilere aktarılmıştı.

Teknik direktörlük arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Löw'ün gündeme gelmesinin ardından Ali Koç, Alman çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu diyaloğa 'Var Odası' ulaştı.

İkili arasında geçenleri izleyenlere aktaran 'Var Odası' programını Almanya'nın en ünlü gazetelerinden Bild manşetine taşıdı. İki ismin görüşmesini direkt olarak Var Odası'ndan aktaran Bild, Ertem Şener'in habere ulaştığını belirtti.