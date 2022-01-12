BIST 2.064
DOLAR 13,23
EURO 15,15
ALTIN 777,60
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül liste dışı kaldı

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül liste dışı kaldı

YSK yapılacak ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Açıklanan listede 24 partinin adı yer aldı. Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi ise listede yer almadı.

Abone ol

Yapılacak ilk seçimlere katılabilecek partilerin isimleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan listede 24 parti yer aldı. Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi ise listeye giremedi. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yapmıştı.

Muharrem İnce'den açıklama
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, "YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

4 parti daha listeye girdi
YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede ise bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

Listedeki siyasi parti sayısı 24 oldu
YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılma hakkına sahip 24 siyasi partinin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi

ÖNCEKİ HABERLER
Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı
Tehlike arz eden 5 bin 160 köpek mikroçiple kayıt altına alındı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic transferinden vazgeçti
Medipol Başakşehir, Adem Ljajic transferinden vazgeçti
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçına hakem hataları damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Tunus-Mali maçına hakem hataları damga vurdu
Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası PCR testi ve karantina açıklaması
Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası PCR testi ve karantina açıklaması
HÜRJET için seri üretim kararı verildi
HÜRJET için seri üretim kararı verildi
Omicron için kritik açıklama! Aşısızlar ve ek hastalığı olanlar için ölümcül olabilir
Omicron için kritik açıklama! Aşısızlar ve ek hastalığı olanlar için ölümcül olabilir
TBMM'den Kazakistan bildirisi! Partilerden ortak destek
TBMM'den Kazakistan bildirisi! Partilerden ortak destek
ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı
ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı