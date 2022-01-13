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Kazakistan’dan OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor

Kazakistan’dan OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan OHAL'in, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00’dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

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Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00'dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

Kazakistan'ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022'nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti.

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