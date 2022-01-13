BIST 2.064
DOLAR 13,54
EURO 15,52
ALTIN 801,74
HABER /  SPOR

Beşiktaş Icrypex turu İsrail'deki son maça bıraktı

Beşiktaş Icrypex turu İsrail'deki son maça bıraktı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu.

Abone ol

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maça üstün başlayan ve 6-0'lık skor sonrası rakibine erken mola aldıran siyah-beyazlı takım, maçın ilk çeyreğini 26-13 önde tamamladı, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı eritmesi sonrası final periyoduna 55-53 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi.

Dördüncü periyoda da etkili başlayan Hapoel U-Net Holon, Beşiktaş'ın hiç sayı üretemediği periyodun başında 7 sayı farkla 62-55 öne geçti.

Son periyodun ilk 3 dakikasında sayı bulamayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'den gelen 5 sayı ile bu seriye son verdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunun son dakikası büyük bir heyecana sahne oldu ve İsrail temsilcisi maçtan 72-70 galip ayrıldı.

Hapoel U-Net Holon'da Chris Johnson, müsabakada kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak alınan galibiyette önemli rol oynadı.

İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazanmıştı.

Son 16 turuna yükselen takımı, 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.

Beşiktaş Icrypex: 70 - Hapoel U-Net Holon: 72


Salon: BJK Akatlar

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 15, Egehan Arna 17, Lawson 13, Furkan Haltalı 4, Ercan Osmani 12, Mehmet Yağmur 1, Reaves 6, Hollis-Jefferson 2, Bluiett


Hapoel U-Net Holon: Zack 6, Ragland 10, Smith 11, Johnson 18, Bourdillon, Menco 14, Pnini 3, Kyser 6, Misgav 4


1. Periyot: 26-13


Devre: 44-37


3. Periyot: 55-53

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi duyurdu çocuklara korona aşısı geliyor! Mehmet Ceyhan'dan okullar için uyarı
Bilim Kurulu üyesi duyurdu çocuklara korona aşısı geliyor! Mehmet Ceyhan'dan okullar için uyarı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Van Valiliği'nden, tek sıra halinde karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama
Van Valiliği'nden, tek sıra halinde karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama
Feci olay! Evine girdiği sırada kanlar içinde kaldı
Feci olay! Evine girdiği sırada kanlar içinde kaldı
BİM, Migros, A101 gibi zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon ve kırtasiye dahil satamayacaklar
BİM, Migros, A101 gibi zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon ve kırtasiye dahil satamayacaklar
İstanbul'da lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı
İstanbul'da lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı
Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı
Bingöl'de köpeklerin saldırısına uğrayan baba- oğul yaralandı
İzmir'de derem oldu! Ege Denizi'nde Urla açıklarındaki deprem 4.3 şiddetinde
İzmir'de derem oldu! Ege Denizi'nde Urla açıklarındaki deprem 4.3 şiddetinde
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten korkutan 2022 tahminleri! 'Çok büyük batışlar olacak'
Doların çöküşünü bilen İslam Memiş'ten korkutan 2022 tahminleri! 'Çok büyük batışlar olacak'
Kazakistan’dan OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor
Kazakistan’dan OHAL kararı: 3 bölgede sona eriyor