Bilim Kurulu üyesi duyurdu çocuklara korona aşısı geliyor! Mehmet Ceyhan'dan okullar için uyarı

Omicron varyantı trkiye genelinde vaka sayılarını patlatırken, en çok tartışılan konuların başında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği geliyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir" dedi. Prof. DR. Mehmet Ceyhan ise, okullarla ilgili uyarı yaptı...

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Türkiye'de günlük vaka sayıları 70 bini aşarken, vaka artış hızının en etkili olduğu grup olarak aşısız çocuklar öne çıktı. 5-11 yaş için aşı tanımlamasının ise bu hafta içinde uygulamaya geçilebileceği iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, solunum yolu enfeksiyonlarının son bir aydır çocuklarda adeta zirve yaptığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

Aileler çocuğuna aşı yaptırmaktan çekiniyor

- Aileler, haklı olarak çocukları için endişeleniyorlar. Ancak sokağa çıktığımızda birçok kişinin mevcut tablo ve Omicron etkisine aldırmadan adeta Kovid salgını yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. 12-18 yaş grubundaki aşılanma oranımız ailelerin çekingen tavrı nedeniyle çok düşük seyrediyor.

5-11 yaş arası çocuklar virüse karşı tamamen açık halde

- 5-11 yaş grubunun aşısız olması bu grubu virüse karşı tamamen açık hale getiriyor. Bu hafta içerisinde 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşı tanımı yapılması gündeme gelebilir. Çocuk Kovid-19 vakalarında yatan hasta sayısında artış olmasa da MIS-C vakalarında bir kıpırdanma söz konusu.

Kusursuz fırtına! 10 yaşındaki iki kez korona olan çocuklar var Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise 10-11 yaşında olup, ikinci kez Kovid-19 geçiren çocukları görmeye başladıklarını belirterek "Oranı çok az olmakla birlikte Influenza A ve Kovid-19'un birlikte görüldüğü ve 'kusursuz fırtına' diye tabir ettiğimiz tabloya da şahit oluyor, duyuyoruz." dedi.

Mehmet Ceyhan: Okullarda sınıf mevcutları azaltılmalı

Çocukları etkileyen ve gittikçe yaygınlaşan üç virüsün Omicron, Influenza ve Rinovirüs olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, şöyle konuştu:

"Okullarda haftalık olarak Kovid-19 tarama testleri yapılmalı. Farklı virüs türleriyle hastalıkların ortaya çıkması endişe ve paniğe de yol açıyor. Ancak istatistiklere göre 5 yaş altında olup kreş veya eğitim kurumuna giden çocuklar bir yılda 12-15 kez ateşli hastalık geçirebiliyor. Bizim en büyük sıkıntımız 12-18 yaş dilimindeki Kovid-19 aşı oranlarımızın istenilen düzeyde olmaması. Aşılı olup yoğun bakımda yatan hasta oranımız ise ABD'ye kıyasla daha yüksek. Bunun nedeni de inaktif Çin aşısından kaynaklanıyor. 12-18 yaş grubuna dünyada inaktif aşı uygulayan tek ülkeyiz. Hong Kong bile çocuklarda mRNA aşılarını uyguluyor. Aşı yaşını aşağı çekip, yaygınlaştırmamız gerekiyor. MIS-C riski yeniden ortaya çıkmaya başladı. Delta varyantının etkin olduğu dönemde MIS-C vakalarındaki sayı artmıştı. Omicron'a bağlı artışı da ne yazık ki 10 gün içinde görmeye başlayacağız. 'Okullar kapatılsın' diyemeyiz ancak ders süreleri ve sınıflardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Sınıfları bölmek, bazı derslerden fedakarlık etmek, temel eğitim dışındaki dersleri internet üzerinden yapmak doğru olacaktır. Bizim yaptığımız en büyük yanlış 'Ya hep, ya hiç' dememizden kaynaklanıyor."