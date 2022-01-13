Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına soruşturma

KIRIKKALE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö. hakkında, öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı.Abone ol
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö.’nün sosyal medyada öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.
Öğrencilerin H.Ö.'nün attığı mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlattı.
Öğretim görevlisi H.Ö.'nün, 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını söylediği belirtildi.