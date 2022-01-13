Fuat Uğur: Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Türkiye bu gidişle 'Köpekler Cehennemi' olacak! Yüzlerce köpek saldırısı oldu.Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın" diye yazdı.

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Türkiye, Gaziantep'te minik Asiye'nin başına gelenlere kahroldu. Gazeteci Fuat Uğur da "Türkiye “Köpekler Cehennemi” olmadan!.." başlıklı yazısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gaziantep’te 4 yaşındaki minik Asiye’nin bir köpek saldırısı sonucu başına gelenlerle ilgili ortaya çıkan infialin ardından “Başıboş ve tehlikeli köpekleri toplayın” dediğini 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana yüzlerce köpek saldırısı olduğunu söyledi.

Fuat Uğur yazısında şunları kaydetti:

Yıllar evvel gösterildiğinde bizleri ekran başına kilitleyen filmlerden biri de Maymunlar Cehennemi’ydi. Şimdi “kült filmler” listesine giren; tarihî, kültürel ve estetik nitelikleri nedeniyle ABD Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza edilen filmde 4 astronotun, indikleri ve maymunların hâkimiyetindeki bir gezegende yaşadıkları anlatılır.

Türkiye bu gidişle “Köpekler Cehennemi” olacak!

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gaziantep’te 4 yaşındaki minik Asiye’nin bir köpek saldırısı sonucu başına gelenlerle ilgili ortaya çıkan infialin ardından “Başıboş ve tehlikeli köpekleri toplayın” dediği 24 Aralık 2021 tarihinden bu yana neler yaşandı biliyor musunuz?

Yüzlerce köpek saldırısı oldu.

Onlarca çocuk, genç ve yetişkin yaralanıp hastanelere kaldırıldı. Aralarında durumu hayli ağır olanlar var. Onlardan 25 tanesini aşağıda sizlerle paylaşıyorum, durumun ciddiyetini anlamak açısından.

Gerçek şu ki Cumhurbaşkanı’nın çağrısını CHP’li ve İyi Partili belediyeler tınmadı bile. AK Partili ve diğer partilerden belediyeler de dostlar alışverişte görsün kabilinden birkaç göstermelik PR çalışması yaptılar o kadar.

Neden biliyor musunuz? Bir akıl tutulmasıyla halkın taleplerine kulaklarını tıkayan milletvekillerinin hazırladığı Hayvanları Koruma Yasası’nda, başıboş sokak köpeklerini koruyan, kollayan ve onların sokaklarda kalmasına imkân sağlayan maddeler var da ondan. Bu yasayı hazırlayan komisyon üyeleri ve oy veren milletvekilleri şimdi eserleriyle gurur duyabilirler. Öldürülen ve yaralanan, korku içinde okullarına gidemeyen çocuklar, her an sokak köpeği tehdidi altında yaşayan insanlar da kim oluyor? Ferman da sokaklar da köpeklerin oldu artık.

Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın.

Geçen yazımda belirtmiştim. Belediyelerin zaten işlerini yapıp barınak inşa ederek sokak köpeklerini oralarda toplamaya niyetleri yok ama velev ki olsun, yasanın ilgili hükmü değişmeden ve sokak köpeklerinin yerinin barınak olduğu belirtilmeden bu işte başka çözüm yok.

Aksi hâlde iş kötüye gidiyor. Demedi demeyin. En sonunda vatandaşların kendi aralarında örgütlenip kar maskeleri takarak sürek avına çıkmasına sebebiyet vereceksiniz. Böyle olursa hastalıklı ruhlarınıza meze yaptığınız o zavallı hayvanların başına gelenlerden siz mi sorumlu olacaksınız yoksa kendilerine ve çocuklarına daha fazla zarar gelmemesi, çocuklarının birer Asiye olmamasını isteyenler mi?

Fuat Uğur'un yazısını okumak için tıklayın