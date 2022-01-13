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Dolar düştü ama indirim yerine zam geldi! 1 milyon kişi mağdur oldu: Çok üzülüyoruz

Dolar düştü ama indirim yerine zam geldi! 1 milyon kişi mağdur oldu: Çok üzülüyoruz

Dolar kurunun artmasıyla beraber hasta bezlerine yapılan fiyat artışları kur düşmesine rağmen geri alınmadığı gibi üstüne zam gelmeye devam etti. Medikal İşletmeciler Genel Başkanı Vefa Türksever, üretici firmaların yaptığı zamlardan dolayı yaklaşık 1 milyon hastanın mağdur olduğunu belirtti.

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Hasta bezlerine yapılan zamlar dolar kurunun gerilmesine geri alınmazken, üstüne yeni zamlar geldiği görüldü. İstanbul ve Anadolu İlleri Medikal İşletmeciler Derneği (İSTAMED) Başkanı Vefa Türksever, “Dövizdeki artışlardan dolayı maalesef her sektörde olduğu gibi bizde de artışlar oldu. Fakat döviz kurları düşmeye başlayınca bizim bir çok sattığımız kalemde fiyatlar da nominal seviyeye gelmeye başladı. Maalesef bazı kalemlerde ve özellikle hasta altı bezi ürünlerinde fiyatlar düşmediği gibi üreticiler tarafından zam yapılmaya başlandı.

Aralık ve Ocak aylarında yapılan zamlardan sonra Şubat’ta da firmalar tarafından zam yapılacağı söyleniyor. Bu da bizim hem ticaretimizi olumsuz etkiliyor hem de hastalara verdiğimiz hizmetin aksamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bize gelen hastalarımız, bu fiyat artışlarından bizi sorumlu tutuyorlar. Minimum seviyedeki çok düşük karlarla bu hizmeti hastalar mağdur olmasın diye devam ettirmeye çalışıyoruz. Aynı fedakarlığı biz üreticilerden de bekliyoruz. En azından fedakarlık yapmasalar bile fiyatların artmamasını istiyoruz“ diye konuştu.



“Bugün bir paket hasta alt bezi neredeyse bir tansiyon aleti fiyatına geldi“
Hastaların gelen zamlardan dolayı mağdur olduğunu belirten Vefa Türksever, “Bugün bir paket hasta alt bezi neredeyse bir tansiyon aleti fiyatına geldi. Birinin yüksek bir teknolojisi var. 2 yıl garantisi var. Diğeri tüketilen sarf malzeme. İlla ki hasta alt malzemesinin de bir teknolojisi var ama bir tansiyon aleti veya benzeri ürünler gibi 2 yıl garantisi yok. Bu da bizim için çok endişe verici. Ortalama Türkiye’de şu an SGK raporlu hasta bezi kullanıcı sayısı 1 milyon civarıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu belli zamanlarda ödemelere zam yapıyor. Benim tahminim bu yılın ilk çeyreğinde ödemelere bir zam gelecektir. Ama sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı zam da yeterli değil. Üreticilerin de biraz fiyatlarda geri gelmesi lazım ki aradaki makasın kapanması lazım. Hastalar çok mağdur oluyorlar“ dedi.



"Çok ciddi fiyat farklarıyla almak zorunda kalacaklar"
Hastalara fiyat verirken zorlandıklarını söyleyen Türksever, “Bu hastalar bunları devamlı kullanıyorlar. Biz kapımıza gelen Ayşe teyzeye, Ali amcaya bu hizmeti veremediğimiz için çok üzülüyoruz" diye konuştu. "Asgari ücrete, memurlara ciddi zamlar yapıldı. Piyasada çalışanların gelir düzeyi fena bir noktaya gelmedi" diye devam eden Vefa Türksever, "Ama bahsettiğim üründeki bu zamlar enflasyonun da üzerinde yapılan zamlar olduğu için tüketicinin bunlara ulaşması yine zorlanacak. Çok ciddi fiyat farklarıyla almak zorunda kalacaklar“ ifadelerini kullandı.

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