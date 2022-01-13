Mahmut Özer Enes Kara ve cemaatlerle ilgili soruya böyle yanıt verdi! Okullar 7 Şubat'ta yeni sisteme geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullardaki koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu, atamalarda cemaatlere öncelik tanındığı ve Enes Kara olayıyla ilgili Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haber Türk yazarı Nagehan Alçı'nın KPSS sonrası mülakatlarda bazı tarikat ve cemaatlerin öncelendiği sorusuna “Bunlar asla doğru değil. Dışarıdan hiçbir müdahale yok. Bu ülkede tek bir Milli Eğitim Bakanlığı var ve orayı da ben yönetiyorum” yanıtını verdi. Alçı, Özer ile görüşmesini böyle yazdı:

Sohbete önce okullardaki son durumla başladık. Malum medyada yine ‘yüz yüze eğitime devam mı’ manşetleri sezonu açıldı. Omicron nedeniyle vaka sayıları artınca akıllara ilk olarak maalesef yine okullar geliyor.

“Toplumda artan vaka sayılarına paralel bir durum yok okullarda Nagehan Hanım” diye girdi söze Bakan. “Bugün itibarı ile kapalı sınıf sayısı 3986. Bu da 850 bin sınıf içinde yüzde 0,5’ten az bir oran demek. Ekimde 8000-9000 sınıfın kapandığı olmuştu. Dolayısıyla şu an alarm verilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Zaten sistem çok iyi oturdu ve verileri tamamen şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.”

Sınıflara test geliyor

Ben pazartesi günü artan Omicron vakaları nedeniyle sınıf kapamaların çok sıklaşabileceğini, 2 pozitif vaka ile sınıf kapamak yerine pozitif çocukları izole edip geri kalana günlük hızlı test yaparak hiç sınıf kapamamayı öneren bir yazı yazmıştım. Bu öneri ile ilgili şunları söyledi:

“Bursa’da iki meslek lisesinin işbirliği ile antijen test kiti imal edildi. Onay için bu kitler şu an Sağlık Bakanlığı’nda. İkinci döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Onay çıkarsa 7 Şubat'a hazır olacak. Böylece sık vaka görülen yerler başta olmak üzere sınıflarda test yaparak sınıf kapanmasının önüne geçmeye çalışacağız.”

Mülakatlarda cemaatler önceleniyor mu?

KPSS'de yüksek puan alıp mülakatlarda elenenlerle ilgili Alçı'nın "Peki bu kadar tartışılan mülakatlarla ilgili ne düşünüyor Milli Eğitim Bakanı? Mülakat şart mı, kaldırılmasına nasıl bakıyor?" sorusuna Özer şöyle yanıt verdi:

“Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak meclisin iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz.”

Mahmut Özer mülakatlarda bazı tarikat ve cemaatlerin öncelendiği, mülakat sonuçlarına müdahale edildiği yönündeki iddialara çok kesin bir şekilde, “Bunlar asla doğru değil. Dışarıdan hiçbir müdahale yok. Bu ülkede tek bir Milli Eğitim Bakanlığı var ve orayı da ben yönetiyorum” diye yanıtladı.

KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili, “Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider…İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek” dedi.