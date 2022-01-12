Enes Kara için Tarkan'dan olay paylaşım... Cemaat yurdunda yaşadıklarını anlatıp intihar etti!
Ölümünden önce çektiği videosunda kaldığı cemaat yurdunda baskı gördüğünü belirten Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nin intihar etmesinin ardından Tarkan'dan çarpıcı paylaşım....
ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti ve yaşamına son verdi. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda baskılara maruz kaldığı ve psikolojik olarak yorulduğunu söylediği videonun ardından intihar etmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Tarkan, Enes Kara için çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Enes Kara'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken ünlü sanatçı Tarkan da bir paylaşımda bulunarak çocukların özgür ruhlar olduğunu ve seçimlerinin ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.
"Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınıza kulak verin"
Megastar Tarkan, Enes Kara'nın intiharının ardından yaptığı paylaşımda anne ve babalara çağrıda bulundu.
Tarkan paylaşımında "Ey analar babalar! İş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun." dedi. O paylaşımın tamamı ise şöyle: