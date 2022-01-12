Enes Kara için Tarkan'dan olay paylaşım... Cemaat yurdunda yaşadıklarını anlatıp intihar etti!

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti ve yaşamına son verdi. 20 yaşındaki tıp öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda baskılara maruz kaldığı ve psikolojik olarak yorulduğunu söylediği videonun ardından intihar etmesi sosyal medyaya bomba gibi düştü ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Tarkan, Enes Kara için çarpıcı bir paylaşım yaptı.