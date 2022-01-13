Genç model koronavirüse yenik düştü: Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum

Brezilyalı 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Valentina Boscardin Mendes'in annesi, sunucu Marcia Boscardin kızının trajik ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 18 yaşındaki Valentina Boscardin Mendes, yakalandığı koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak 18 yaşındaki genç model, hastaneye kaldırıldıktan sonra pazar günü zatürreye yakalandı ve ölümcül bir tromboz veya kan pıhtısı geçirdi. Covid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkeyi yasa boğdu.



Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümünü sosyal medyadan “Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşça kal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın." sözleriyle duyurdu.