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Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı

Üsküdar’da içerisi yolcu dolu İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Bayılmak üzere olan şoförün, fenalık geçirdiği esnada otobüsü yolda durdurması kaza yaşanmasını önledi. Sürücüsü baygınlık geçiren otobüsün yol ortasında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Üsküdar'da Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rasathane- Kadıköy seferini gerçekleştiren İETT otobüsü şoförü, araç içerisinde yolcuların da bulunduğu esnada seyir halindeyken fenalaştı.

O halde bir süre ilerleyen sürücü ışıklara geldiğinde aracı durdurdu ve baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yolcular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken sağlık ekipleriyse fenalık geçiren sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Fenalık geçiren şoförün bayılmadan önce otobüsü yolda durdurabilmesi bir kaza yaşanmasını önledi.

Öte yandan baygınlık geçiren sürücünün aracıyla yol ortasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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