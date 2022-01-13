Almanya'da Yusuf Yerkel mitingi! İstenmeyen kişi ilan edildi akreditasyon verilmedi: Ortak açıklama yapıldı

ALMANYA Frankfurt Başkonsolosluğu'na atanan Soma'da madenciyi teklemeyen Yusuf Yerkel'e Almanya'dan akreditasyon verilmediği öne sürüldü. Sivil toplum kuruluşları ve milletvekillerin tepki gösterdiği Yerkel'le ilgili yarın Almanya'da protesto mitingi düzenlenecek.

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Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasında, madenci Erdal Kocabıyık‘ı tekmeleyen dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in, aylık 6 bin euro maaş (yaklaşık 93 bin TL) ve ek haklarla birlikte Frankfurt'a Ticaret Ataşesi atanması dünyanın gündeminde. Yerkel'in gizlice Frankfurt'a geldiği, yerleşme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.



Yusuf Yerkel'in tayinine üç ay önce karar verildiği, Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki önerisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçtiği öğrenildi. Bu onayın ardından, Frankfurt'ta Ticaret Ataşesi olan Tansu Günendi, Ankara'ya çekildi. Deneyimli bir ekonomist olan Günendi'nin dönüş için 2 hafta süresinin kaldığı açıklandı.







Akredite verilmedi

Yerkel, Frankfurt'ta yer bakarken, Almanlardan henüz akredite verilmediği, kendisinin de “vize istenmeyen pasaportla” Frankfurt'ta bulunduğu belirtiliyor. Akreditenin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Hizmet pasaportunun kullanılabilmesi için Türkiye'nin bunu hazırlaması, Almanya'nın da bunu onaylaması gerekiyor.



Hükümet ortağından tepki

Hükümetin ortaklarından olan Yeşiller Partisi’nde de tepki sesleri yükseliyor. Önce, federal düzeyde açıklamayı tartışan Yeşiller, sonra “Atamanın yerel düzeyde” olması nedeniyle, bunun yerel politikacılarca yapılmasını kararlaştırdı. Yeşiller Hessen Eyaleti Milletvekili Taylan Burcu, Yusuf Yerkel'in atanmasını kınadı. Burcu, “Yerkel, hiçbir şekilde tekmelediği Türk milletini temsil edemez. Atama, konsolosluk ile Alman toplumu arasındaki ilişkileri bozacaktır. Bu atama bir provokasyondur. Atatürkçü Sözcü gazetesinin duyurduğu haberlere göre, bu saldırgan şimdi TL'nin düştüğü dönemde euro ile maaş alacak. Bunu kabul edemiyoruz” dedi.







Dünyanın en büyük işçi örgütü de katılacak

Frankfurt ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda demokratik kitle örgütünün katıldığı ortak açıklamada Yerkel “istenmeyen kişi” ilan ediliyor. Hessen Eyalet Meclisi’ndeki Türkiye kökenli milletvekillerinden üçünün ve Frankfurt İl Genel Meclisi’nin üyelerinden dördü ortak açıklamayı imzaladı. Alman Sendikalar Birliği, İG Metall ile AABF Hessen Birliği, CHP, DİDF, Frankfurt Türk Halkevi ve Sol Parti Hessen'in de bulunduğu örgütler 14 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Frankfurt Başkonsolosluğu önünde protesto mitingi yapacaklarını duyurdu. Toplantıya yaklaşık 2,3 milyon üyesiyle sadece Almanya’nın değil, dünyanın en büyük işçi örgütü olan IG Metall’in (Metal İşçileri Sendikası) Frankfurt temsilciliğinin de katılacağı öğrenildi.



"Bay Yerkel’i ‚istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz"

Ortak açıklamada “Yusuf Yerkel’in TC Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticari ateşe olarak görevlendirilmesini protesto ediyoruz. Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağı iş cinayetinden hemen sonra, dönemin Başbakanı ve şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan Yusuf Yerkel kendisini kaybederek, yerde yatan bir maden işçisini acımasızca tekmelemişti. Oysa bu maden emekçisi, sadece Türkiye’deki maden ocaklarının tehlikeli ve kabul edilemez olan çalışma koşullarını protesto ediyordu. Bay Yerkel’i ‚istenmeyen şahıs’ olarak ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri, bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz.” denildi.







30’a yakın örgüt ve kişi imzaladı

Frankfurt ve çevresinden 30’a yakın örgüt ve kişi tarafından imzalanan ortak açıklamaya gün boyunca başka kişi ve kurumların da katılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre şu ana kadar açıklamaya katılan örgüt ve kişiler şöyle:

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Hessen Temsilciliği, Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cem Evi, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Almanya Ticaret ve Yatırım Birliği (ATİYAB) Hessen, Beşiktaş Halkın Takımı - Darmstadt, CHP Hessen, Rheinland Pfalz ve Saarland Birliği, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Frankfurt, Darmstadt Halkevi, Rüsselsheim Barış Evi, Frankfurt Haziran Kültürevi, Hessen Sol Parti, Teberler Kültür ve Eğitim Merkezi, Türkiye Sosyaldemokratları Derneği (TSD) Frankfurt, Halkevi Frankfurt, Soykırım Karşıtları Derneği, Hanau Alevi Kültür Merkezi Cemevi, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Hessen Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER), Kızılırmak Kültür Derneği, Metal İşçileri Sendikası Frankfurt (IG Metall), Hessen Eyalet Meclisi’ndeki milletvekillerinden Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti), Taylan Burcu (Yeşiller), Hessen Eyalet Meclisi eski Milletvekili Mürvet Öztürk ile Frankfurt İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Sıtkı (SPD), Eyüp Yılmaz (Sol Parti), Mehmet Agatay (Yeşiller), Emre Telyakar (Yeşiller)

İş insanları tepkili Frankfurt ve çevresindeki işadamları örgütü ATİYAB'dan da (Almanya Ticaret ve Yatarım Birliği Derneği) açıklama geldi. Açıklamada, “2014’teki maden faciasından sonra, önlemlerin azlığı nedeniyle eylem yapan ve gözaltına alınan madenciye acımasızca tekme atılmasını acıyla hatırlıyoruz. Savunmasız bir insana böyle davranan birinin, en önemli finans merkezlerinden birine Ticaret Ataşesi yapılmasını anlayamıyoruz. Atamanın, Türk- Alman ilişkilerine yarar değil, zarar getireceğine inanıyoruz” denildi.

Türk vekil: Tekmenin hatırası da silinmiyor

Frankfurt Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Hessen Eyaleti hükümet partisi Hristiyan Demokrat Partisi'nden de tepkiler yükseldi. CDU‘lu milletvekili İsmail Tipi de, yazılı bir açıklama yaptı. Tipi, “Soma maden faciasının acı hatırası kadar, orada maden işçisine atılan tekmenin hatırası da silinmiyor. Hiçbir koşulda böyle bir davranış onaylanamaz. Yerkel'in bu olaydan sonra Frankfurt'a Ticaret Ataşesi olmasını anlayamıyoruz. Nereden bakarsanız bakın, çok talihsiz bir atamadır. Ve Türk- Alman ilişkilerine de hiç bir şekilde katkı sağlamıyor” dedi.







Yerkel basının gündemine oturdu

Avrupa'nın dev yayın organları, Yerkel'in atanması haberini vermeye başladı. ARD televizyonu, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild gibi gazeteler Sözcü'yü arayarak haberin ayrıntıları hakkında bilgi alırken, medya kuruluşları Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nu da telefon yağmuruna tuttu. Başkonsolosluktan, “Atamalar Resmi Gazete'de yayınlanmıyor artık. Biz henüz atama kararını görmedik” cevabı veriliyor. Alman, Hollanda, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya medyası konuya büyük ilgi gösterirken başlıklar, “Erdoğan'ın işçi tekmeleyen danışmanı Frankfurt'ta iş buldu” ya da “Tekme atan danışman Avrupa'ya tayin edildi” başlıkları kullanılıyor. Sendikaların ve politikacıların tepkileri de haberlerde yer alıyor.