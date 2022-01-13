Hava buz kesti ısı 10 derece birden düştü! Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere kar yağışı bugün iç anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili oluyor. Meteoroloji sitesinden yapılan uyarıda yağışların Giresun, Trabzon, Rize, Artvin , Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kar yağışının bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesinde de 20 santime varan kar yağışı bekleniyor. İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini: