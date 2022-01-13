Hava buz kesti ısı 10 derece birden düştü! Meteoroloji kar ve yağmur alarmı verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporunda kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışı karadeniz ve doğu illerini vuracak. 20 santimi aşan kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere kar yağışı bugün iç anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili oluyor. Meteoroloji sitesinden yapılan uyarıda yağışların Giresun, Trabzon, Rize, Artvin , Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kar yağışının bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu bölgesinde de 20 santime varan kar yağışı bekleniyor. İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini:
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bugün (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İşte illere göre hava durumu...