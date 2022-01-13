Pandemiden çıkışa en yakın ülke

Koronavirüs Omicron varyantıyla tüm dünyada vaka rekorları kırarken Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, “Eğer durum çoktan endemik durumuna geçmediyse, Birleşik Krallık, pandemiden çıkışa diğer ülkelere göre en yakın olanıdır”

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, önlemler konusunda halen tartışılıyor. Özellikle Omicron varyantının yayılım göstermesiyle yeniden eleştirilmeye başlanan hükümet, uyguladığı önlemler ile yetersiz kalmakla suçlanıyordu.

Kovid-19'un ne zaman biteceği konusunun gündemde olduğu bu günlerde İngiltere için umut vaadeden bir açıklama yapıldı. açıklamanın sahibiyse ünlü bilim insanı Profesör David Heymann.

Pandemiden çıkışa en yakın İngiltere

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, “Eğer durum çoktan endemik durumuna geçmediyse, Birleşik Krallık, pandemiden çıkışa diğer ülkelere göre en yakın olanıdır” diyerek şunları söyledi:

″Dünya artık nüfus bağışıklığının arttığını görüyor ve bağışıklığın yüksek olduğu ülkeler, ciddi hastalığa veya ölüme neden olmadan virüsü uzak tutuyor gibi görünüyor.”

Pazartesi günü düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen çevrimiçi bir seminerde konuşan Heymann, İngiltere’deki nüfusun %95′inin aşı veya doğal enfeksiyon yoluyla enfeksiyona karşı antikorlara sahip olduğunu tahmin eden en son rakamları aktardı.