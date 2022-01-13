BIST 2.069
DOLAR 13,65
EURO 15,68
ALTIN 792,73
HABER /  GÜNCEL

İhtiyaç sahibi ailelere ödenmeye başladı 1259 liradan 1611 liraya çıktı

İhtiyaç sahibi ailelere ödenmeye başladı 1259 liradan 1611 liraya çıktı

Bakan Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek miktarınının 1259 TL’den 1611 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını bildirdi. Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı. Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.”

Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıfır araba alacaklara iyi haber! ÖTV değişti hangi araçta ne kadar indirim geliyor?
Foto Galeri Sıfır araba alacaklara iyi haber! ÖTV değişti hangi araçta ne kadar indirim geliyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da tebligatı alan baba ne yapacağını şaşırdı! 17 günlük bebek ortada kaldı
Samsun'da tebligatı alan baba ne yapacağını şaşırdı! 17 günlük bebek ortada kaldı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Kasım ayı sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretim endeksi aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı
Kasım ayı sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretim endeksi aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı
Pandemiden çıkışa en yakın ülke
Pandemiden çıkışa en yakın ülke
Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü
Pınar Karşıyaka son periyotta çözüldü
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
İşçini feci ölümü! Kanlar içinde kaldı kimse kurtaramadı
Günde 4 saatten fazla telefon başındayız
Günde 4 saatten fazla telefon başındayız
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Üsküdar’da İETT otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancıları dolandıran çete yakalandı
Fuat Uğur: Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın
Fuat Uğur: Üç beş köpek tapınakçısı ve rantçısı mutlu olacak diye ülkenin düştüğü duruma bakın