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Yazar Murat Kelkitlioğlu: Bu saatten sonra her şey iyi olsun diye bir tarafımı yırtmayacağım!

Yazar Murat Kelkitlioğlu: Bu saatten sonra her şey iyi olsun diye bir tarafımı yırtmayacağım!

Gazeteci yazar Murat Kelkitlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar konuşuluyor. Kraldan fazla kralcılarla işinin olmayacağını söyleyen Kelkitlioğlu, "Ben bugüne kadar her şeyi yaptım! Benim var olduğum zamanlar kısa donla gezenler bugün başka dünyadalar! Bundan sonra varsa yoksa çocuklarım" dedi.

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Yazar Murat Kelkitlioğlu'nun Twitter hesabından verdiği mesajlar medya dünyasında gündem oldu.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazarın, üstü kapalı tepki ve sitem içeren mesajların adresinin kim ya da kimler olduğu merak konusu.

Halen Show Radyo, Radyo Viva ve Bizimev TV'den oluşan 3N Medya Grubunun Başkanlığını yürüten Kelkitlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çıkış konuşuluyor.

İşte Murat Kelkitlioğlu'nun o paylaşımları:

Sosyal medya dünyasına bakıyorum da her şey boş! Önce sağlık dostlar önce sağlık! Gerisi yalan! Sağlıklı olalım, ülkemiz ayakta kalsın! Diyorum ya gerisi bomboş bir yalan!

"Benim var olduğum zamanlar kısa donla gezenler bugün başka dünyadalar!"

Bu saatten sonra her şey iyi olsun diye bir tarafımı yırtmayacağım! Ben bugüne kadar her şeyi yaptım! Benim var olduğum zamanlar kısa donla gezenler bugün başka dünyadalar! Bundan sonra varsa yoksa çocuklarım! Anlayan anlar! Artık sıkılmak üzülmek yok! Gidere gider!

"Amma bundan sonra kraldan fazla kralcılarla işim olmaz!"

Birileri gibi hayat felsefemizden, lider seçtiğimizden vazgeçmeyiz! Amma bundan sonra kraldan fazla kralcılarla işim olmaz! Diyorum ya önce evlatlar! Benim yaptığımın onda birini yapsınlar sonra oturur konuşuruz!

Neler mi yaptım?.. Onu da bir gün kitap yazarım okursunuz! Yazdıklarıma tek itirazı olan da gelsin karşıma konuşuruz! Sakin! Yazacaklarım tamamen kendimle ilgili!

He pardon bu benim ikinci kitabım olacak! Şunu söyleyeyim! Ben ilk kitabımı boynumu taşın altına koyup yazdığımda birileri portakalda vitamin bile değildi! Hadi iyi akşamlar!

"Önce sağlık gerisi bomboş bir yalan"

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