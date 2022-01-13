Unicredit'in 2022 Türkiye beklentileri korkuttu: Dolar 18 liraya çıkacak

Avrupa'nın önde gelen bankalarından Unicredit Türkiye için 2022 ve 2023 beklentilerini açıkladı. Türk lirasında değer kaybı ve enflasyonda yükselişin sene sonuna kadar sürebileceğini söylerken dolar için 18 liraya çıkacak tahmininde bulundu.

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Unicredit, Türk lirasındaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022'de devam etmesini beklerken, 2023 yılında seçim sonuçlarına bağlı olarak kurda ve enflasyonda düşüş yaşanabileceğini tahmin etti.

Unicredit, Türkiye’nin 2022 yılında yüzde 4,7 büyümesini beklerken Türk lirasındaki değer kaybının 2022 yılında da süreceğini ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 37 civarında olacağını öngördü.

Banka, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Siyasi baskılar devam ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022’de faizleri indirmeye devam edeceğini belirten Unicredit, kurdaki hızlı değer kaybının finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.

Dolar yeniden 18 lira olacak

Unicredit, Dolar/TL ’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022’nin büyük bir kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceğini yıl sonunda ise gerileyerek yüzde 37’ye düşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

TCMB için yüzde 12'lik faiz tahmini

Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda TCMB politika faizinin yüzde 23 seviyesinde olacağını düşünüyor.

“Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz” diyen banka, bunun Türk lirasının değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngördüklerini belirtti.

Bankanın 2023 kur ve enflasyon tahminleri de seçimlerle ilgili bu beklentilere paralel şekillendi. Unicredit 2023 yıl sonunda dolar kurunun 18’den 13,50 seviyesine düşmesini beklerken, enflasyonun da yüzde 37’den yüzde 18,7’ye gerileyeceğini öngörüyor.