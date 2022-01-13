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Milli Savunma Bakanlığı Bülent Ersoy'un Anıtkabir görüntülerine inceleme başlattı

Milli Savunma Bakanlığı Bülent Ersoy'un Anıtkabir görüntülerine inceleme başlattı

Milli Savunma Bakanılığı Bülent Ersoy'un tekerlekli sandalye ile gittiği Anıtkabir ziyaretinde bir askerin Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntüler üzerine inceleme başlattı.

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Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

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