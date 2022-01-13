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Mustafa Destici'den 'Hayvan kestiriyorum' sözlerine açıklama: Algı operasyonu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ekonomik sıkıntılarla ilgili konuşurken söylediği "Ben 100 lira verip kasaptan et alamıyorum.. Hayvan kestirip toplu et alıyorum" sözlerinin çarpıtılıp aldı operasyonu olduğunu söyledi.

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CNN Türk canlı yayınında Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici, şunları söyledi:

Biz büyüyen bir ekonomiyiz. Borçlanmaya yönelik ekonomi yürütülmüş. Salgınla üretim zincirindeki bozulmalar Türkiye’deki üretime talebi artırdı. Arzın talebi karşılamada yetersizliği, gıdada dünyada yüzde 30’u bulan fiyat artışı görüldü. Esnafı geziyorum, markete gidiyorum. A ürünü bir markette 10 lira ise diğerinde 12 lira, fiyat farklılıkları var. Maalesef üreticimizin elinden daha düşüğe alınıyor ancak market raflarına baktığımızda çok yüksek fiyatlar görüyoruz.

Stokçulukla mücadele

Karaborsacı ve stokçularla mücadele ediliyor. Ağır cezalar getirildi. Hayat pahalılığından en çok geliri düşük olanlar etkileniyor. Bunlarla ilgili destek paketleri, asgari ücrete tarihinin en yüksek zammı getirildi.

Düşük maaş alan emeklilerimize yüzde 50’nin üzerinde zam yapıldı. Hala emeklilerin maaşlarında iyileştirme ihtiyaç var. Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen tüm imkanları sergiliyor. 2022 yılında da turizmde normale dönersek cari açığın kapatılacağını düşünüyorum.

Tartışılan sözlere açıklama

Şimdi ben köylü çocuğuyum, kalabalık bir aileyiz. 45 kişilik çekirdek ailemiz var. Kışın tükettiğimiz peyniri de tereyağı da köyden alıyoruz. Tükettiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kışa girerken gelenekleri devam ettiriyoruz. Kasaptan veya marketten aldığınızın yarısına mal edebiliyorsunuz. Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Milletin derdiyle dertlenmek olduğunu düşünmüyorum. Trol kadrosuna baktığımızda Millet İttifakı'nı oluşturan blokun yaptığını görüyorum. Yanlış algılamalara meydan verecek açıklamalar vermemek gerekiyor. Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa o kadar insanımızın harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu.

HDP'li Semra Güzel fotoğrafları

Türkiye 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor. Başta ABD olmak üzere pek çok batılı ülkenin terör örgütüne mali ve silah desteği yaptığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimiz topyekûn mücadele veriyor bu da başarı getiriyor. Ta Meclis’e kadar gelmiş uzantıları var. HDP yasalara göre kurulmuştur ama asla meşru değildir. Terör örgütünü savunuyorsa asla meşru değildir.

Enes Kara'nın ölümü

Hangi şekilde hayatını kaybetmiş olursa olsun büyük üzüntü duyuyoruz. Keşke böyle bir hadise yaşanmasaydı. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Sadece belli grupların evlerinde kalanlar değil başka yerlerde kalanların başına da gelebilir. Öğrenci evleri denen bu evlerin denetlenmesi gerekiyor. Ailelerimiz bir inanca sahip olabilir, evlatlarıyla görüşerek bir baskı yapmadan daha rahat ortamda kalmaları için çalışmalıdır. Bu evladımızın ölümünden en çok ailesi acı duymuştur, baş sağlığı diliyorum. Toplumumuz gruplaştırılmamalı. Gençlerimizin kaldığı yerlerde problem varsa bu çözülmeli. Devletimiz yatak ve yurt sayısını artırdı.

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