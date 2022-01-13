İlker Kızmaz kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocuğu kimdir?

Başrollerinde Onur Tuna, Hazal Kaya ve Enis Arıkan'ın oynadığı Benden Ne Olur kitabının yazarı Aslı Kızmaz son günlerin merak edilen isimlerinden oldu. 38 yaşında olan Aslı Kızmaz aslen Eskişehirli. Dijital Medya, Reklam Pazarlama işinde çalışan Aslı Kızmaz aynı zamanda oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi. Peki 5 yaşında bir kızı olan oyuncu İlker Kızmaz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, aslen nereli?

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Cuma günü vizyona girecek film Benden Ne Olur filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Başrollerinde Onur Tuna, Hazal Kaya ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerinde olduğu kitabın da yazarı olan Aslı Kızmaz merak konusu oldu. Hamileyken çektiği videolar ile tanınan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından da takip edilen Aslı T. Kızmaz 38 yaşında ve aslen Eskişehirli. Bir kız kardeşi olan Aslı Kızmaz aynı zamanda oyuncu İlker Kızmaz'ın eşi. Çiftin Naz adında 5 yaşında bir kızları var. Peki İlker Kızmaz kimdir, kaç yaşında Aşk-ı Memnu'da Nihat karakteri ile ünlenen İlker Kızmaz hangi dizilerde rol aldı?

İlker Kızmaz kimdir: İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 yılında İzmir'de doğdu.

Kızmaz, İzmir'de doğmuş ve büyümüştür. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında İstanbul'a giderek Ekol Drama Sanat Evi daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynamıştır.2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Yarbay Mustafa Kemal rolünü üstlenmiştir.[1] 2014 tarihinde TRT1‘de yayınlanmaya başlayan Yedi Güzel Adam adlı dizide Kenan hoca rolü ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır. Aynı yıl yayınlanmaya başlayan ve baş rollerin de Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde Halil karakterini canlandırmıştır. 2016 yapımı romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da Barış karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır.

Nefes: Vatan Sağolsun filminin çekimleri sırasında tanıştığı Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmiştir.[4] Ünlü oyuncunun 1Ekim 2016 tarihinde Naz adını verdikleri kızı dünyaya gelmiştir.[5] İlker Kızmaz, uzak doğu sporlarına ilgi duymaktadır. İzmir'de başladığı aikido eğitimini 2 yıl yaptıktan sonra eğitimine İstanbul'da devam etmiştir. Ayrıca binicilik sporu ile ilgilenmektedir. Bunun dışında Kite Surf yapmaktadır.

Aslı Kızmaz kimdir: Son günlerde özellikle sosyal medyada adını çok sık duymaya başladığımız Aslı Kızmaz Instagram'da tam bir fenomen. 1983 doğumlu Aslı Kızmaz, medya sektöründe çalışıyor.

Dijital Medya, Reklam Pazarlama gibi sektörlerde çalışmış olan Aslı Kızmaz, şu anda da ünlü fenomen Güray Gürsel (Burusvilis) ile birlikte çalıştıkları Burusvilis Company şirketinin kurucu ortaklarından biridir. Oyuncu İlker Kızmaz ile mutlu bir evliliği olan Aslı Kızmaz, Ekim 2016'da Naz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hamileliği boyunca yaptığı sosyal medya paylaşımları ile de hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Aslı Kızmaz, neşeli ve samimi tavırları ile dikkat çekiyor.

Aslı Kızmaz 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunu olup Dudley College'de de 1 yıl boyunca eğitim almış.

Oyuncu İlker Kızmaz ile mutlu bir evliliği olan Aslı Kızmaz, Ekim 2016'da Naz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Benden Ne Olur ve Olmasa Da Olur kitaplarının yazarı olan Aslı Kızmaz, ilk kitabının filmi çekti, film cuma günü gösterime girecek.

İlker Kızmaz ile Aslı Kızmaz 6 yıldır evliler.