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Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu

İngiltere'nin Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e çıkmaya odaklanacaklarını söyleyerek "Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim." dedi.

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Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi.

Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısını çok iyi hatırlıyorum. Gascoigne ve Lineker'li kadro... O dönemki marşı bile ezbere biliyorum."

"İngiliz futboluna her zaman ayrı bir sevgim oldu. Bir takım sahibi olmak benim hayalimdi. Maddi imkanım oluşunca İngiltere'den takım almaya karar verdim. İngiliz futbolunun damarlarımdaki kana karışmasını istiyordum."

"Bir sonraki Leicester City olmaya adayız"

Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz.

"Devrim niteliğinde bir projem var'

Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.

"HULL CITY TARAFTARLARI İLE TÜRKİYE ARASINDA BAĞ KURACAĞIZ"
Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız.

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