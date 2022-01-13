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İslam Memiş 'gram altın 1450 lira olacak' dedi! Hadi Özışık nasıl olacağını sordu işte cevabı

Doların çökeceğini saatler önceden bilen İslam Memiş'ten gram altınla ilgili yeni tahminler geldi. Hadi Özışık, 'altın nasıl 1450 lira olacak?" diye sordu İslam Memiş tane tane anlattı... İslam Memiş, gram gümüşün de yıl içinde 20 lira seviyesine geleceğini ifade etti...

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İslam Memiş, 2022 yılı içerisinde gram altının 1450 lirayı göreceğini tahmin ediyor.. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İslam Memiş'e bu rakamı nasıl bulduğunu ve gerekçelerini sordu... İşte cevabı...

- 2021 yılında altının ons tarafı çok kötüydü. 2022 yılında FED ile altın arasında bir savaş başlayacak.
- Enflasyonu fiyatlamak isteyen bir ons altın olacak…
- Yatırımcılar sürekli altın almak isteyece, çünkü enflasyonun sürekli yükseldiğini görecekler.
- FED’de altını baskılamak için sürekli faiz artırım politikası uygulayacak. Altın ile dolar arasında böyle bir savaş olacak.

Altının onsu 2000 doları görebilir

- Ben 2022 yılı içerisinde altının ons fiyatının 1960 hatta 2000 dolar seviyelerini test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.
- 1960 hatta 2000 dolar seviyesindeki ons altın ve FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini ziyaret ediyor…
- Altın tarihten bugüne kadar hiçbir zaman yatırımcısını üzmemiştir.
- Gümüşe yatırım yapın tavsiyesini devam ettiriyorum. 2022 yılı içerisinde gümüşün gramının 20 lira seviyesine çıkacağını göreceğiz…

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