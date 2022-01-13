Bülent Ersoy'a Anıtkabir'de asker şemsiye tuttu Twitter'dan tepki yağdı: Şehit yakını mı , gazi mi...

Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Ersoy'a eşlik etmesi tepki topladı. Ersoy'un tekerlekli sandalye ile geldiği Anıtkabir'de bir denizci askerin kendisine şemsiye tutmasına sosyal medyada 'Senin ayrıcalığın ne' gibi yorumlar gelirken, Ersoy'un ününü kullandığı yönünde de çok sert yorumlar yer aldı.