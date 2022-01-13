Bülent Ersoy'a Anıtkabir'de asker şemsiye tuttu Twitter'dan tepki yağdı: Şehit yakını mı , gazi mi...
Bülent Ersoy'un tekerlekli sandalye ile gittiği Anıtkabir ziyaretinde bir denizci askerin Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik ettiği fotoğrafa Twitter'da linç yağıyor.
Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Ersoy'a eşlik etmesi tepki topladı. Ersoy'un tekerlekli sandalye ile geldiği Anıtkabir'de bir denizci askerin kendisine şemsiye tutmasına sosyal medyada 'Senin ayrıcalığın ne' gibi yorumlar gelirken, Ersoy'un ününü kullandığı yönünde de çok sert yorumlar yer aldı.
Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy’a bir askerin yağmurdan korunması için şemsiye tuttuğu görüldü. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.