BIST 2.081
DOLAR 13,58
EURO 15,60
ALTIN 795,72
HABER /  DÜNYA

ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye

ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye

ABD tarihinde asker adaylarına teklif edilen en yüksek ikramiye miktarı duyuruldu. ABD'de Covid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için, Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar katılım ikramiyesi verecek.

Abone ol

AP ajansına konuşan Kara Kuvvetleri Askerlik Dairesi Komutanı Tümgeneral Kevin Vereen, Covid-19 salgınının son iki yılda rekabetçi bir iş piyasasının ortaya çıkmasına neden olduğunu, bunun ABD ordusu için asker toplayanlara da zorluk yaşattığını ifade etti.

ABD'li komutan, Kara Kuvvetleri'ne asker toplama konusunda zor bir sürece girildiğini ve bir miktar ilave paranın yanı sıra birkaç değişikliğin nitelikli gençleri askere kaydolmaya ikna edeceğini düşündüklerini belirtti.

Vereen, "Hala 2020'nin başlarında okulların tamamen kapatıldığı Kovid-19 salgınının etkilerini görüyoruz. Bu nedenle yüz yüze temas kuramadığımızdan genç kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir sınıfı kaybettik" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP'li vekil Semra Güzel'in sarıldığı teröristin şehit ettiği askerin ailesi isyan etti
Foto Galeri HDP'li vekil Semra Güzel'in sarıldığı teröristin şehit ettiği askerin ailesi isyan etti Galeriye Gözat
abd
ÖNCEKİ HABERLER
İslam Memiş 'gram altın 1450 lira olacak' dedi! Hadi Özışık nasıl olacağını sordu işte cevabı
İslam Memiş 'gram altın 1450 lira olacak' dedi! Hadi Özışık nasıl olacağını sordu işte cevabı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları
Bakan Murat Kurum 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı! Antalya, Van, Şırnak...
Bakan Murat Kurum 2021'deki en uç meteorolojik değerleri açıkladı! Antalya, Van, Şırnak...
Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesi için ne dedi?
Otomotiv yetkili satıcıları ÖTV matrah düzenlemesi için ne dedi?
Prof. Serhan Sakarya 'garantisi yok' diyerek uyardı! Korkutan sözler
Prof. Serhan Sakarya 'garantisi yok' diyerek uyardı! Korkutan sözler
Almanya'da Esad'ın işkence şefine insanlığa karşı suçtan müebbet!
Almanya'da Esad'ın işkence şefine insanlığa karşı suçtan müebbet!
İlker Kızmaz kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocuğu kimdir?
İlker Kızmaz kaç yaşında kiminle evli eşi ve çocuğu kimdir?
Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan Semra Güzel için Erdoğan'ı suçladı!
Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafı çıkan Semra Güzel için Erdoğan'ı suçladı!