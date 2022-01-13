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AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem

MERSİN'den deprem haberi geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre öğle saatlerinde Anamur ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.43'te Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.80 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ile ilgili ilk olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedildi.

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