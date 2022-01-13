BIST 2.081
DOLAR 13,58
EURO 15,60
ALTIN 795,72
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

Abone ol

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlediği ve gündeme dair açıklamalar yaptığı basın toplantısında adaylığını duyurdu. Karşısına başkanlığı arzu edenlerin çıkmasını istediğini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece, hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde... Beşi bir araya gelip de seçime öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projesini açıklayacak. Biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam, böyle bir kulübün tekrar başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Adayım, devam ediyorum." diye konuştu.

"Yoruldum ama bırakmayacağım"

Yaşanan sıkıntılı sürece karşın devam etmek istediğini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Söylentiler var, 'Bırakacak, edecek...' diye. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Aday olacağım ve karşıma da değerli bütün arkadaşlarımın çıkmasını istiyorum. Bu bana gurur verir. Eğer tek başıma aday çıkarsam kendimi eksik hissedeceğimi, Beşiktaş adına çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın da Sportif Direktör olarak görev alacağını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye
ABD tarihinin en yüksek teklifi! Orduya katılana 50 bin dolar ikramiye
İslam Memiş 'gram altın 1450 lira olacak' dedi! Hadi Özışık nasıl olacağını sordu işte cevabı
İslam Memiş 'gram altın 1450 lira olacak' dedi! Hadi Özışık nasıl olacağını sordu işte cevabı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bildikleri en iyi işi açıkladı
Fırtına tezgahları süpürdü! Balık fiyatları cepleri yaktı
Fırtına tezgahları süpürdü! Balık fiyatları cepleri yaktı
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları
Karne görüşleri örnekleri 2022 1. sınıf 1. dönem karne görüş notları