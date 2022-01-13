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Trabzonspor'da koronavirüs şoku! İlk test negatif ikincisi pozitif çıktı

Trabzonspor'da koronavirüs şoku! İlk test negatif ikincisi pozitif çıktı

 Trabzonspor'da Yunan oyuncu Manolis Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı. 

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Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça hazırlanan Trabzonspor'da Yunan oyunu Siopis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Bu hafta içerisinde Covid-19 semptomu gösterdiği için takımdan ayrılan oyuncuya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve tedbir amaçlı izolasyona alındığı öğrenildi. Siopis'e yapılan ikinci testin ise pozitif çıkmasının ardından futbolcu karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı. 

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