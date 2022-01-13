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Kayseri'de keşfedildi! Literatüre girdi: Türkiye'de yaklaşık 400 geven türü bulunuyor

Kayseri'de keşfedildi! Literatüre girdi: Türkiye'de yaklaşık 400 geven türü bulunuyor

AKSARAY Gazi ve Kırşehir Ahi Evran üniversitelerinden akademisyenler, Kayseri'nin Develi ilçesinde keşfettikleri yeni geven türünü bilim dünyasına kazandırdı.

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Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seher Karaman Erkul, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüde Alev Ateş, 2015 yılında Öksüt Dağı'nda yaptıkları çalışmalarda yeni bir geven türü buldu. İncelemelerin ardından yeni tür, İsveç merkezli uluslararası hakemli dergi "Nordic Journal of Botany"de yayımlanarak bilimsel literatüre girdi.

Erkul, AA muhabirine, bitki sistematiği hakkında tüm ülkede araştırmalar yaptıklarını söyledi. Bu seneye müjdeli bir haberle girdiklerini anlatan Erkul, "Ülkemizde yeni yılda tanımlanan ilk bitkilerden biri olma özelliğini taşıyan bitkiye "astragalus oksutdagensis", Türkçe ismiyle "Öksütgeveni" adını verdik. Bitkiyi detaylı inceledikten sonra bilim dünyası için yeni olabileceği kanaati oluştu. Detaylı morfolojik incelemeler ve literatür taraması yaptık. Hocalarımızla moleküller yapısını da inceledik. Son yıllarda gelişen teknolojiyle bitkinin DNA yapılarını da inceleme fırsatımız oluyor. Bitkinin kendisine çok yakın diğer türlerle akrabalık ilişkilerine de bakıyoruz. Tüm bu incelemelerin neticesinde bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğu kanaatine vardık ve bilimsel makale hazırladık." dedi.



"Ülkemizde de en fazla türe sahip cinsimiz geven"
Dünyada gevenlerin yaklaşık 3 bin türü olduğunu belirten Erkul, "Ülkemizde de en fazla türe sahip cinsimiz geven. Tür sayısı çok olduğu için bu türleri araştırırken çok ciddi morfolojik araştırmalar yapıyoruz. Tüylenme tipleri, çiçeklerinin, parçalarının şekilleri ve daha birçok özelliğine bakıyoruz. Bitkimiz karakter yapısıyla diğer türlerinden net olarak ayrılıyor." bilgisini verdi.



"Bağışıklık kuvvetlendirici"
Erkul, Türkiye'de yaklaşık 400 geven türü bulunduğunu dile getirdi. Bunlardan bir kısmının dikenli olduğuna işaret eden Erkul, "Dikenli gevenler görsel olarak daha yapılı ve iri oldukları için dikkatimizi çekiyor. Bunun yanı sıra ülkemizde yakacak olarak kullanılıyor. Besicilerimiz yem bitkisi olarak da kullanıyor. Son yıllarda yapılan bilimsel makaleler de bağışıklık kuvvetlendirici özelliklerinin olduğunu ortaya çıkardı." dedi.

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