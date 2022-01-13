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Binlerce insana işkence, tecavüz, cinayet! Esad’ın işkence şefinin cezası belli oldu

Binlerce insana işkence, tecavüz, cinayet! Esad’ın işkence şefinin cezası belli oldu

ALMANYA’da bir mahkeme, Esad karşıtı muhaliflere yönelik işkenceyi yöneten eski Albay Enver Raslan’ı "insanlığa karşı suç işlemek"ten müebbet hapis cezasına mahkum etti.

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Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye’de rejim karşıtı mahkumlara işkence yapmaktan yargılanan Albay Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Davanın başındaki Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck yaptığı açıklamada, yüz binlerce insanın işkence gördüğü ve on binlerce insanın öldüğü düşünüldüğünde adaletten bahsetmenin zor olduğunu söyledi.

Suriye’de 2011’de rejim tarafından şiddetle bastırılan kitlesel protestolara katılan muhalifler, Enver Raslan’ın yönetici olduğu başkent Şam’daki Al-Khatib Cezaevi’nde toplanmıştı. Yaklaşık 800 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı Almanya'da insan hakları avukatları, evrensel yargı yetkisi kapsamında dava açmıştı. Raslan, 2011-2012 yılları arasında cezaevindeki 4 bin muhalife işkence yapmak, tecavüz ve cinsel saldırı ile 58 cinayetle suçlanmıştı.

4.5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı
Enver Raslan, 2014’te sığınma talebinde bulunduğu Almanya'da 2019 yılında tutuklanmıştı. Mahkumlara işkenceyle bağlantısı olmadığını ve hatta bazı tutuklulara yardım etmeye çalıştığını savunan Raslan, aleyhindeki tüm suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz yıl aynı dava kapsamında Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesi, işkence gören ve öldürülen protestocuların tutuklanmasına yardım eden Esad rejiminin eski istihbaratçısı Eyad Al Garib’i insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

İddiaları reddetmişti
Rejim lideri Beşar Esad yaptığı açıklamada davayı takip ettiğini ifade etmiş, yüz binlerce kişiye yönelik işkence iddialarını defalarca reddetmişti. Söz konusu dava, "insanlığa karşı suçlar kapsamında Esad rejimi mensuplarına yönelik dünya genelinde açılan ilk dava" olarak nitelendiriliyor.

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