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Merkez Bankası 2022 yılına düşüşle başladı Döviz rezervleri eridi

Merkez Bankası 2022 yılına düşüşle başladı Döviz rezervleri eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 7 Ocak haftası itibariyle 109,45 milyar dolara geriledi.

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Yeni yılın ilk haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri gerileme gösterdi.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi.

Bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.

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