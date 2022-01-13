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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Büyükelçilerine: Bize karşı oyalama taktiği uygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Büyükelçilerine: Bize karşı oyalama taktiği uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerine hitap etti. "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur olmasını istiyoruz." diyen Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde yapılan çifte standartlı uygulamalara dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Rumların tarafının tutulmasına tepki gösteren Erdoğan "AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yaparken Kıbrıs Türkü'nün hakkını görmezden geliyor. Avrupa Birliği çözüme katkı yapmak istiyorsa Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Aşı konusundaki adaletsizlikler devam ediyor. Salgına bağlı ortaya çıkan bu olumsuz iklimden Avrupa Birliği de etkilenmiştir. Avrupa Birliği içindeki siyasi ve ekonomik ayrışmalar daha belirgin hale geldi. Bu durum Avrupa Birliği'ndeki pek çok konuyu geri plana attı. 

Oyalama taktikleri kullanıldı

-Diyalog ve diplomasiden yana çaba sarfettik. Attığımız tüm adımlara üzülerek ifade etmek isterim ki Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Gümrük Birliği başta olmak üzere bize karşı oyalama taktikleri uygulandı. Siyasi hesaplarla tüm üyelikten kaynaklanan haklarını kötüye kullanan kimi ülkeler engelleyici davrandı.

-Asıl üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç üye ülkenin ihtiraslarına kurban edilmesidir. Esas hesaplaşılması gereken birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınmasıdır. Türkiye'nin tam üyelik sürecindeki kararlı sabırlı tutumuyla birlik içindeki yazılım hatalarının görülmesine katkı sağladığını düşünüyorum.

-Dünyanın küresel köye dönüştüğü dönemde insan hareketliliği artmaktadır. Mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir. Göç sorunu derinleşerek devam edecektir.

Avrupa Birliği stratejik miyopluktan kurtulmalı

-Müzakerelerin başlatılması birçok konuda uzlaşmanın yolunu açacaktır. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur olmasını istiyoruz.

-Avrupa Birliği körü körüne Rum tarafını tutarken Kıbrıs Türklerinin hakkını hukukunu görmezden gelmiştir.

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