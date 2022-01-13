BIST 2.081
DOLAR 13,60
EURO 15,61
ALTIN 796,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Bedilkazancı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametinde ilerlemekte olan S.A. idaresindeki 54 HE 805 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Meydana gelen kaza sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da koronavirüs şoku! İlk test negatif ikincisi pozitif çıktı
Trabzonspor'da koronavirüs şoku! İlk test negatif ikincisi pozitif çıktı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Kayseri'de keşfedildi! Literatüre girdi: Türkiye'de yaklaşık 400 geven türü bulunuyor
Kayseri'de keşfedildi! Literatüre girdi: Türkiye'de yaklaşık 400 geven türü bulunuyor
Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ iddiası çok konuşulacak
Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ iddiası çok konuşulacak
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden aday
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2020
Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu
Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini açıkladı sosyal medya bunu konuştu
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
Dünyanın en saçma binasına en saçma veda! Yarım saat sürdü: Kahramanmaraş'ta gören şaştı kaldı
AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı! Mersin Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de enflasyona inat fiyat artırmadı! Her şeyi 10 TL'den satıyor: Duyanlar akın etti
Balıkesir'de enflasyona inat fiyat artırmadı! Her şeyi 10 TL'den satıyor: Duyanlar akın etti