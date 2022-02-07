Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Yalova depremini yorumladı: Stres biriktiriyor

Marmara Bölgesi dün deprem korkusu yaşadı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür dün gerçekleşen Yalova merkezli depremin fayıyla ilgili konuştu ve İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu.

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Marmara Denizi'nde dün meydana gelen depremin şiddetini AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıklanmıştı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu:

"Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova’da, Gemlik Körfezi’nde 4,1’lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor."