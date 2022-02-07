Şubat ayında evlenen ünlüler kim isim listesi-karısını aldatan oyuncu kim?

Magazin programı 2. Sayfa öyle bir iddia ortaya attı ki ortalık karıştı. Evli, örnek çift ve yakında yıldönümlerini kutlayacaklardı ama karısını aldattı açıklaması bir anda gündem oldu. Magazini çok yakından takip edenler ise hemen şubat ayında evlenen ünlü isimleri araştırmaya başladı. Peki şubat ayında evlenen, örnek çift gösterilen ve karısını aldatan oyuncu kim?

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Dün akşam magazin programı 2. Sayfa'nın ortaya attığı iddia magazin dünyasını karıştırdı. Örnek çift gösteriliyorlar, yakında yıldönümlerini kutlayacaklardı ama eşini aldattı açıklaması ile bir anda bomba etkisi yarattı. Magazini yakından takip edenler tarafından ortaya birçok iddia atıldı. Twitter kullanıcıları da ortaya birçok ünlü çiftin adını attı. Ali Ayat bu iddialardan sonra TT oldu. Birçok kullanıcı buna ihtimal bile vermezken acaba olabilir mi diyenler de oldu. Peki Hazal Kaya-Ali Atay dışında Şubat ayından evlenen ünlü isimler kimler?

Şubat ayında evlenen ve bir oğulları olan çiftten bu iddialar hakkında bir açıklama yok. Sosyal medyada TT olan Ali Atay'ın eşini aldattığına asla inanmayanlar kadar 'acaba olabilir mi' diyenler de var.

Peki Şubat ayında evlenen diğer ünlüler kim?

Hazal Kaya- Ali Atay

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer

Burcu Kara -Fırat Parlak

Helin Avşar- Serhan Bora

İsmail Hacıoğlu- Duygu Kaya

Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi