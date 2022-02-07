Galatasaray'da bir ayrılık daha! Diagne'nin sözleşmesini feshetti

GALATASARAY, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sarı kırmızılılar, Diagne'yi Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya satın almıştı. Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldığı öğrenildi.

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maçta 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. Toplamda ise sarı kırmızılılar ile çıktığı 62 maçta 26 gol ve 4 asist yaptı.

Kontenjan tekrar 14'e düştü

Ara transferde yapılan Iñaki Peña, Erick Pulgar ve Bafétimbi Gomis transferleri ile birlikte yabancı oyuncu kontenjanı 15'e yükselmişti. Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da yabancı oyuncu sınırı tekrar 14' e indi.