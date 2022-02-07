Bakan Fahrettin Koca son haritayı duyurdu 22-28 Ocak haftalık vaka sayıları

22-28 Ocak arası haftalık vaka sayıları açıklandı. Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklamasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayıları en çok artan iller değişti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı insidans haritasına göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

En çok artan iller

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

Geçen hafta böyleydi:

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz şöyleydi: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.