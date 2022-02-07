Malatya'da 1970'ten bu yana biriktirdi hepsi orjinal evin odasını müzeye çevirdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Koşar, 1970'ten bu yana biriktirdiği 900 plak ve 3 bin kasetle oluşturduğu nostalji odasında misafirlerini ağırlıyor.
Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Koşar, ilk plağını 13 yaşında aldı.1970'li yıllardan bu yana Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, arabesk ve pop sanatçıların yanı sıra yerel sanatçıların plak ve kasetlerini biriktiren Koşar, bir süre sonra merakını esnaflığa dönüştürdü.
Koşar, teknolojinin gelişmesiyle yerini CD, DVD, flaş bellek, hafıza kartı, akıllı telefon ve internete bırakan kasetçilik mesleğini sürdüremedi.
Piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıya ait plak ve kasetlerle büyük bir koleksiyon oluşturan Koşar, evinde oluşturduğu nostalji odasında muhafaza ettiği koleksiyonuyla, misafirlerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
Ramazan Koşar, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyledi.
Plak sesini çok beğendiğine değinen Koşar, "1970'ten bu yana plak ve kaset topluyorum. Akşamları kahvehaneye gitme alışkanlığım yok, bu nedenle kaset ve plaklarla uğraşıyordum. Eskiden hep 45'lik plaklar satılırdı, şimdi böyle bir şey yok. 1980'den sonra plak devri kapandı. Askere gidene kadar birer birer topluyordum." dedi.
O günlerden bu yana biriktirdiği plak ve kasetlere gözü gibi baktığını anlatan Koşar, eşinin de yardımıyla evinin bir odasını adeta müzeye çevirdiğini ifade etti.