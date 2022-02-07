Malatya'da 1970'ten bu yana biriktirdi hepsi orjinal evin odasını müzeye çevirdi

Ramazan Koşar, AA muhabirine, küçük yaşlardan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyledi.

Plak sesini çok beğendiğine değinen Koşar, "1970'ten bu yana plak ve kaset topluyorum. Akşamları kahvehaneye gitme alışkanlığım yok, bu nedenle kaset ve plaklarla uğraşıyordum. Eskiden hep 45'lik plaklar satılırdı, şimdi böyle bir şey yok. 1980'den sonra plak devri kapandı. Askere gidene kadar birer birer topluyordum." dedi.