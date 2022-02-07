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Devlet Bahçeli ile Abdurrahman Dilipak akraba çıktı

Devlet Bahçeli ile Abdurrahman Dilipak akraba çıktı

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile MHP lideri Devlet Bahçeli akraba çıktı. Eski siyasetçilerden ve aynı zamanda Dilipak'ın da dayısı olan Hasan Aksay, Devlet Bahçeli ile akraba olduklarını açıkladı.

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ADALET Partisi milletvekili ve Millî Nizam Partisi kurucularından, eski bakan Hasan Aksay, 1950’li yıllardan itibaren siyasi hatıralarını Hürriyet’e anlattı.

91 yaşında olan Hasan Aksay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de akrabasını olduğunu söyledi. Aksay aynı zamanda Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın öz dayısı.

Hasan Aksay kendisine yöneltilen, “Devlet Bahçeli akrabanız, hukukunuz nasıl?” sorusuna “Çok fazla görüşmüyoruz tabii. Ama akrabayız. Devlet iyidir. Hanımın da benim de akrabam. Biz Fettahoğulları büyük bir aileyiz.” cevabını verdi.

Abdurrahman Dilipak’ın dayısı da olan Hasan Aksay, “Yeğeniniz Abdurrahman Dilipak aşıya çok karşı, size telkini oldu mu?” sorusuna ise, “Herkesin kafası ayrı (gülüyor). Abdurrahman’a da söyledim” cevabını verdi.

Aşı tartışmaları

COVID aşılarınızı yaptırdınız mı?
-3 kere vuruldum, tekrar vurulacağım.
Yeğeniniz Abdurrahman Dilipak aşıya çok karşı, size telkini oldu mu? -Herkesin kafası ayrı (gülüyor). Abdurrahman’a da söyledim.

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