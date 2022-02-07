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Ankara'da facia! Polatlı'da tren otomobile çarptı ölü ve yaralılar var

Ankara'da facia! Polatlı'da tren otomobile çarptı ölü ve yaralılar var

ANKARA Polatlı'da hemzemin geçitte hemzemin geçitte tren otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı...

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Hemzemin geçirte bir aracın ışıklara uymadan geçmeye çalıştığı ve trene çarptığı iddia edildi. Aracın sürüklendiği de belirtildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş durumda.

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