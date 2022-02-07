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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB’ye çıkarılacağını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

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