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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas kararı Başakşehir maçında ıslıklanmıştı

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas kararı Başakşehir maçında ıslıklanmıştı

Sarı lacivertlilerde performansında düşüş yaşanan ve bekleneni veremeyen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Son Başakşehir maçında da oyundan alınırken ıslıklanan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda gönderileceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe 'de bileti kesilen bir isim daha netleşti. Vitor Pereira döneminde forma şansı bulamayan Yunan yıldız Dimitrios Pelkas formunu kaybetmiş ve takımdan ayrılmak istediği yönünde iddialar çıkmıştı.

Pelkas gidiyor
Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon taraftarın sevgilisi olan Pelkas dün oyundan çıkarken yuhalanmıştı. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Yunan futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Geçen sezonki performansından uzak kaldı
Bu sezon kısıtlı sürelerle forma giyen Pelkas, 21 maça çıktı ve sadece 1 gol kaydetti. Geçen sezon ise 34 maçta 8 gol ve 8 asist katkısı yapmış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. (Sabah)

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