İstanbul'da yeniden seçim olursa Ekrem İmamoğlu farkı açabilir mi? Kübra Par yazdı

Habertürk yazarı Kübra Par, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden seçim olması halinde oy farkının açılacağı iddiasını değerlendirerek, "İmamoğlu sağ seçmenin beklentilerini ve sosyal politika odaklı belediyeciliği ıskalamaya devam ederse tekrar 9 puan fark atamaz." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Aynı farkla kazanmak beni üzer. Onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. Onlar saldırdıkça fark açılıyor” sözleri gündem oldu.

Bilindiği üzere İmamoğlu, tekrarlanan yerel seçimlerde yüzde 54 oy alarak yüzde 45 oy alan rakibi Binali Yıldırım'a 9 puan fark atmıştı.

Habertürk yazarı Kübra Par, Tele 1'de gazeteci Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası programında konuşan İmamoğlu'nun seçim iddiasını bugünkü yazısında değerlendirdi.

9 puanlık farkın ilk seçimin iptal edilmesinden kaynaklandığını belirten Par, aradaki farkın nedeninin AK Parti olduğunu yazdı.

Seçildikten sonra seküler elitler tarafından takdir edilmeyi önceleyen İmamoğlu'nun sağ-muhafazakar kitleleri ihmal ettiği görüşünü savunan yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti de kendi seçmeninin sandık kurulduğunda vicdanlı davrandığını, onlar İBB’ye yerli yersiz yüklendikçe İmamoğlu’na sempatinin arttığı gerçeğini unutuyor. Aynı hatayı tekrar ediyor.

Hatta Balıkçı meselesinde olduğu gibi muhalif taban İmamoğlu’nu biraz eleştirecek olsa, iktidar tarafı onun iki katı eleştirerek karşıda safları sıklaştırıyor.

Sorunun yanıtına gelecek olursak, İmamoğlu sağ seçmenin beklentilerini ve sosyal politika odaklı belediyeciliği ıskalamaya devam ederse tekrar 9 puan fark atamaz.

Tabii AK Parti İmamoğlu’nu mağdur etmenin dozunu giderek arttırmazsa…