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McDonald's yine patates krizine düştü! Satışı yapılamayacak

McDonald's yine patates krizine düştü! Satışı yapılamayacak

Son birkaç aydır, dünyanın dört bir yanındaki McDonald's satış noktalarında patates kızartması sorunu yaşanıyor. Şirket, sorunun tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığını açıkladı.

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Fast food zinciri McDonald's Endonezya, 2 Şubat'ta "Şu anda patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak" duyurusu yaptı.

Ocak ayında McDonald's Tayvan, tedarik sorunu yaşandığı için kızartma patates satışını geçici olarak durdurdu.

Asya McDonald's restoranları, patates kızartması için büyük ölçüde Kuzey Amerika'dan yapılan ithalata bağımlı.

Aralık ayında da Kanada'daki seller ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış McDonald's Japonya'da da patates satışına sınırlama getirilmişti.

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